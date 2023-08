Hangar do Aeroporto de Americana é alvo de operação da PF contra o tráfico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Angarius no Aeroporto Municipal Augusto Salvação de Oliveira, em Americana. O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, utilizando aeronaves como meio de transporte.

As ações da Operação Angarius sem se estender por diversas localidades, abrangendo Ponta Porã, no estado do Mato Grosso do Sul, e várias outras cidades de São Paulo e Santa Catarina.

Os agentes da PF cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, além de seis mandados de prisão. Além disso, foram realizados o sequestro de bens móveis e imóveis, incluindo 17 veículos, e o bloqueio de ativos financeiros dos suspeitos envolvidos no esquema criminoso. Entre os bens sequestrados, destaca-se o hangar em Americana especializado na manutenção e abastecimento de helicópteros que eram utilizados na prática do crime.

A ação da PF visa combater o tráfico de drogas em âmbito internacional e desmantelar a infraestrutura logística que possibilitava essa atividade ilícita. A investigação foi conduzida com base em informações processadas pelo setor de inteligência da Polícia Federal, que monitorou as atividades do grupo criminoso envolvido no tráfico aéreo.