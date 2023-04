Jovem americanense morre vítima de um câncer metastático

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Paula Cestari, moradora de Americana, faleceu nesta segunda-feira (24), aos 31 anos, após lutar contra um câncer metastático. A doença foi descoberta em novembro de 2021 e, desde então, a jovem compartilhava sua batalha em suas redes sociais.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, datada de 25 de março deste ano, Paula relatou que o câncer tinha se espalhado pelo abdômen. “Quem me vê pomposa assim nem imagina que havia acabado de saber que o câncer voltou e se alastra pelo meu abdômen. O tratamento agora é apenas paliativo”. Desde então, Paula continuou lutando contra a doença, mas acabou não resistindo.

