Prefeitura reconstrói galeria na Avenida Abdo Najar

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana executou nesta segunda-feira (24), os trabalhos de reconstrução da galeria pluvial que tinha sido rompida, na Avenida Abdo Najar, na Vila Gallo.

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) precisou interditar a via entre as Ruas Duque de Caxias e Do Manganês, no sentido Avenida Bandeirantes, para a execução das obras.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



O trânsito já foi liberado e nos próximos dias, a Sosu realizará a recomposição asfáltica da avenida Abdo Najar.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)