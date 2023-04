Prefeito Chico Sardelli inaugura primeira sala de robótica de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, inaugurou, nesta segunda-feira (24), a primeira das 11 salas maker das escolas da rede municipal de Educação de Americana. A cerimônia foi realizada no CIEP (Centro Integrado de Educação Pública) Prof. Milton Santos, região da Praia Azul, com a presença de alunos da unidade.

As salas maker vão proporcionar a 6,8 mil alunos da rede municipal de ensino a oportunidade de aprender na prática e de forma concreta conceitos de matemática, geometria e ciências. Ainda neste semestre, os estudantes vão experienciar a produção manual aliada à tecnologia em aulas nas salas com impressora 3D, cortadora a laser, plotter de recorte, além de televisores do tipo Smart TV e kits de robótica educacional, compostos por placas, cabos, adaptadores, sensores, resistores e outros itens necessários para o trabalho pedagógico. As Salas Maker – Criar e Aprender atenderão 164 turmas dos anos iniciais e 59 dos anos finais do Ensino Fundamental.



O prefeito Chico agradeceu a parceria dos servidores municipais e exaltou a nova tecnologia em favor da Educação de qualidade. “Minha primeira palavra é de gratidão àqueles que estão sendo parceiros da Administração. Junto ao funcionalismo público temos feito muito e vocês têm feito a diferença na história de Americana. Nós acreditamos na educação e eu arriscaria dizer que, com a entrega da Sala Maker, estamos equiparados às escolas particulares de Americana. Que a nova sala de aula seja um mecanismo de crescimento cultural, intelectual e pessoal das crianças que poderão fazer uso dessa tecnologia. Quem ganha é a cidade de Americana”, declarou o prefeito.

As salas maker pretendem revolucionar a maneira de ensinar e, durante o evento, os participantes conferiram uma demonstração da impressora 3D em funcionamento. No espaço, os alunos do Ensino Fundamental vão exercitar o trabalho em equipe, a criatividade e a tomada de decisões ao transformar o conteúdo aprendido em sala de aula em projetos concretos, trabalhando conceitos de mecânica, robótica e computação.

As atividades nas salas maker acontecerão semanalmente, com duração de uma hora aula para cada turma, no horário regular das aulas. Os alunos receberão material didático e educacional maker (impresso e digital), com atividades e conteúdos relacionados à Educação Maker.

