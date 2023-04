R$ 175 mil: Morador de Americana ganha pela terceira vez em sorteio do Vip Cap

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um morador do Jardim Boer, em Americana, foi o ganhador do maior prêmio do sorteio deste domingo(23), do VipCap de Limeira e região.

Essa é a terceira vez que Francisco do Nascimento Castro ganha algum prêmio do título de capitalização. Ele vai dividir o valor de R$350 mil com Maria de Lourdes Amorim, da Vila Brasil, em Santa Bárbara d’Oeste.



Outros cinco moradores de Americana ganharam R$1.500 no “Super Giro da Sorte”. São eles: Teresinha Fernandes, do São Jerônimo; Henrique Morais, do Jardim da Paz; Jaime Maico, do Jardim Bela Vista; e Fulviana Cristina Prevellato, do Loteamento Industrial Machadinho

