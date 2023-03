Juninho Dias pede informações sobre construção da nova unidade do Centro de Zoonoses de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre a situação da construção da nova unidade do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Americana.

Juninho explica que o objetivo do requerimento é fiscalizar a atuação do governo municipal. “Sabemos que a causa animal é um ponto importante de desenvolvimento de política pública, sendo também necessária sua fiscalização e acompanhamento. Hoje o CCZ de Americana requer atenção especial, portanto seguirei no meu papel de transparência de fiscalização para a população”, aponta.

No documento, o vereador pergunta à prefeitura a situação atual da construção da nova unidade do CCZ; o custo com a obra e o prazo de execução; e quais emendas parlamentares foram destinadas à construção. Ainda no requerimento, Juninho questiona se a prefeitura reconhece a urgência na construção do novo prédio e a necessidade de um local de atendimento animal na cidade.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária, e encaminhado à prefeitura para resposta.

