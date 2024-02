Juninho Dias pede informações sobre encaminhamentos de procedimentos de ortopedia pelo SIRESP

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre os procedimentos de ortopedia encaminhados para vagas regionais.

No documento, o parlamentar menciona o Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (SIRESP), acessado exclusivamente por unidades de saúde com a finalidade de realizar a transferência de pacientes em situação de urgência e emergência ou agendamentos de consultas, exames e procedimentos.

O autor pergunta quais são as especialidades na área de ortopedia em que o paciente, sendo usuário do SUS de Americana, precisa aguardar consulta via SIRESP; quais os hospitais da região que recebem pacientes pelo sistema; e quantas vagas mensais são disponibilizadas pelo sistema de vagas regionais para a cidade.

O requerimento será encaminhado à prefeitura para resposta.