Pastor Miguel Pires sugere instalação de câmeras de segurança em vias públicas do Jardim Boer

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a instalação de câmeras de segurança na Rua Verona e na Avenida Comendador Lisio Bertoni, no Jardim Boer.

No documento, o parlamentar menciona que moradores entraram em contato com seu gabinete solicitando que os equipamentos sejam instalados na proximidade do acesso à Rodovia Anhanguera, considerando que o local apresenta intenso fluxo de veículos.

“A implantação fortalecerá a proteção dos moradores, comerciantes e visitantes, estabelecendo um escudo de vigilância através do monitoramento 24 horas realizado pela Guarda Municipal de Americana”, aponta Pastor Miguel.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.