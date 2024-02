Morador do São Fernando é encontrado morto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Alcides José da Silva, 44 anos, residente em São Fernando, Santa Bárbara d’Oeste, foi localizado sem vida nas proximidades da Estrada da Balsa, área rural de Limeira, na quarta-feira (14), após estar desaparecido desde terça-feira (13).

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 19h30 e encontrou o corpo em uma estrada de terra estreita na região do Condomínio Serra Verde.

A Polícia Civil está conduzindo as investigações sobre o caso.