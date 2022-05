Juninho Dias preside 1ª reunião da Comissão de Relações da Juventude da Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A comissão de Relações da Juventude da Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (16) sua primeira reunião aberta com jovens da cidade. A reunião foi organizada pelo vereador Juninho Dias (MDB), presidente da comissão, e contou com a participação do vereador Pastor Miguel (Republicanos), membro. Entre os temas abordados estiveram assuntos relacionados à saúde, educação, lazer e oportunidades culturais.

Além dos parlamentares, também participaram do encontro o suplente de vereador Gabriel Girardi; o representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Dr. Raphael Pires do Amaral; o professor Angelo Girardi; o vice-diretor do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), Márcio Roberto de Souza; integrantes da sociedade civil e representantes da juventude americanense. Três deles – Wesla Bravo, Natalia Ortiz e Patrick Lima – fizeram uso da palavra para propor pautas a serem tratadas pelo poder público.

“Esse foi o primeiro contato, uma abertura junto à juventude e àqueles que lidam e representam a parcela mais jovem da nossa cidade. Levantamos pautas em diversas áreas, além de juntos enxergarmos necessidades de alteração na gestão da juventude no município e a ampliação de incentivo na área jovem”, destacou Juninho Dias.

“Precisamos muito dar atenção à juventude, construir políticas fortes que atendam e fortaleçam os interesses dos jovens. A primeira reunião agregou muito, agora daremos continuidade aos encontros em busca de soluções efetivas”, acrescentou o vereador.

“A reunião de segunda-feira possui grande importância para a juventude da nossa cidade. Foi o início de um belo trabalho que tenho o prazer de poder participar, como membro da comissão de Relações da Juventude. É importante levar aos olhos, estender as mãos e abraçar com o coração dos nossos jovens. Para as próximas reuniões, trarei representantes da comunidade evangélica, para que juntos possamos debater ideias, implantações e melhorias”, comentou Pastor Miguel.