Thiago Martins pede cancelamento de notificações da Área Azul por falha no sistema

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), protocolou na secretaria da Casa uma moção de apelo à Estapar, empresa responsáv el pela administração do estacionamento rotativo pago do município (“Área Azul”), para que cancele as notificações emitidas no dia 14 de maio devido a falhas no sistema de registro de utilização das vagas, tanto no aplicativo de celular como nos parquímetros instalados na cidade.

De acordo com o parlamentar, o sistema permaneceu inoperante durante todo o dia, impedindo os usuários de efetuarem o pagamento pela utilização das vagas. “Como pude verificar in loco, o sistema adotado pela empresa estava fora do ar, fazendo com que tanto o aplicativo quanto os parquímetros não funcionassem e a população ficasse impedida de realizar o pagamento. Entretanto, mesmo assim, o veículo da empresa responsável pela fiscalização continuou trafegando e fotografando os veículos estacionados para emitir indevidamente – uma vez que a população não conseguia regularizar a situação – notificações por utilizarem as vagas de maneira irregular”, aponta.

Martins destaca ainda receber constantemente reclamações de usuários do sistema e comerciantes da região central sobre o serviço prestado. “Entre as principais queixas estão a dificuldade em operar os parquímetros, instabilidade no aplicativo, falta de tolerância em paradas rápidas e valor discrepante em relação as demais cidades da região onde a empresa opera, entre outras”, acrescenta.

“É inadmissível que, mediante falha por parte da empresa, a população seja lesada. Sendo assim, solicitamos que todas as notificações emitidas referentes ao estacionamento rotativo no dia 14 de maio de 2022 sejam devidamente anuladas”, conclui o vereador.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (19), e encaminhada à empresa.