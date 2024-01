Juninho Dias questiona prefeitura sobre alça de acesso para a região da Praia dos Namorados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias apresentou um requerimento com o intuito de questionar a viabilidade de aprimoramentos na alça de acesso à rodovia Anhanguera, especificamente na região da Praia dos Namorados. O requerimento foi protocolado na Câmara Municipal de Americana.

No documento, o vereador aborda diversas questões relacionadas à infraestrutura viária local. Um dos pontos destacados é a possibilidade de melhorias na pista de aceleração na Anhanguera para os veículos provenientes da Av. Comendador Thomaz Fortunato (km 127). Além disso, Juninho Dias solicita informações sobre a viabilidade da construção de uma alça de acesso no viaduto de Americana no km 125, visando otimizar o fluxo de tráfego na região.

Outro aspecto abordado no requerimento é a proposta de estudos para transformar a estrada Isabela Gonçalves Ferro Santa Rosa em uma via marginal na rodovia Anhanguera, incorporando as melhorias necessárias. O vereador questiona a possibilidade de execução dessas propostas, indagando se a prefeitura realizou estudos nesse sentido. Além disso, busca esclarecimentos sobre eventuais solicitações da prefeitura aos órgãos competentes, e em caso afirmativo, questiona quando essas solicitações foram formalizadas.

Juninho Dias também direciona sua atenção para a segurança viária, indagando sobre os registros de acidentes na referida pista de aceleração. Por fim, o vereador busca informações sobre o planejamento da prefeitura para melhorias gerais no trânsito da região, demonstrando sua preocupação com a eficiência e segurança do sistema viário local.

O requerimento agora aguarda os trâmites legislativos para apreciação e possível encaminhamento aos órgãos responsáveis, visando atender às demandas apresentadas pelo vereador