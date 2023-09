Justiça bloqueia contas bancárias de Felipe Corá, mas desbloqueia por falta de dinheiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A justiça de Americana determinou o bloqueio do saldo bancário das contas do vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Corá(Patriotas). Hoje(5), o juiz Fábio D. Urso determinou o desbloqueio dos valores “por serem ínfimos”.

Em abril, Corá foi condenado a fazer uma retratação e pagar R$ 8 mil por danos morais à vereadora por conta de um vídeo no qual ele diz para a parlamentar lavar a boca com ácido sulfúrico antes de falar do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o Detalhamento de Ordem Judicial de bloqueio de Valores, o vereador tinha apenas R$ 0,01 em uma conta do Banco C6 e R$ 72,39 em uma do Banco Inter. Nas demais contas não havia saldo positivo.