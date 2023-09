Prefeito Chico vistoria obras de revitalização das quadras de tênis do Centro Cívico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli esteve nesta segunda-feira (4) no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico) para vistoriar as obras de revitalização das quadras do Centro Municipal de Tênis Mário Coronelli. O vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Esportes, Marcio Leal, acompanharam a visita.

As intervenções estão avançadas no local e fazem parte de uma série de reformas e construções nos espaços esportivos do município. Os alambrados já foram retirados e começou a substituição do piso de três quadras, sendo que uma delas já recebeu a pintura completa do novo piso.

Nas outras duas quadras, o serviço será iniciado ainda esta semana, e por este motivo o complexo estará fechado temporariamente a partir de quarta-feira (6). A reforma dos banheiros também foi iniciada e está em andamento.

“Fiquei muito feliz ao chegar aqui e ver as obras avançadas, com uma das quadras já com o piso totalmente revitalizado. Nosso complexo de tênis do Centro Cívico está ficando muito bonito e, claro, adequado para a prática do esporte”, comemorou o prefeito Chico.

“Depois de muitos anos de espera, os tenistas da nossa cidade vão poder usufruir de um espaço novinho e em excelentes condições. Estamos ansiosos para ver tudo pronto e voltar a receber a população”, disse o vice-prefeito Odir.

“Mais uma obra avançando na área esportiva de Americana, mais um espaço recebendo intervenções para garantir melhores condições à população e incentivar a prática de exercícios físicos. Agradeço à Administração por esse olhar carinhoso ao nosso esporte”, completou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Com investimento de R$ 645.916,05, a obra contempla a revitalização completa do piso das cinco quadras de tênis, recolocação de telas e alambrados, pintura nas paredes e arquibancadas e reforma dos banheiros. Este é o maior investimento no espaço desde sua inauguração. Os trabalhos são realizados pela empresa R. Maluf Engenharia e Construções, vencedora do processo licitatório.

A obra está sendo custeada pela Prefeitura de Americana, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), que conta com recursos oriundos de taxas aplicadas em novos empreendimentos e dotação orçamentária, reservados para execução de obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana.