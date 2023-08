Loja Vivara do Tivoli Shopping é assaltada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite deste sábado (5), um assalto abalou a loja Vivara localizada no Tivoli Shopping Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com as primeiras informações, a Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste foi acionada em resposta ao incidente.

Até o momento, um suspeito foi detido, ainda não há detalhes sobre o valor dos produtos roubados da loja.

Atualizações serão fornecidas assim que novas informações surgirem.

Leia a notícia completa: Policial à paisana enfrentou marginal em tiroteio no Tivoli Shopping