Policial à paisana enfrentou marginal em tiroteio no Tivoli Shopping

Na noite deste sábado(5), o Tivoli Shopping, localizado em Santa Bárbara d’Oeste, foi palco de uma ocorrência policial. Um homem armado com um revólver calibre .38 assaltou a joalheria Vivara, levando diversas mercadorias em uma mochila. O crime aconteceu por volta das 18h30.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), um policial militar de folga presenciou o assalto e decidiu intervir. Ele seguiu o suspeito até o estacionamento do shopping e se identificou como policial. Neste momento, o acusado apontou a arma em direção ao policial, que reagiu efetuando disparos.

Após os tiros serem disparados, o suspeito tentou fugir entre os veículos do estacionamento, chegando a render um casal. Uma equipe da PM em serviço chegou ao local e foi recebida com disparos pelo assaltante. Os policiais revidaram, e o homem, ainda em sua tentativa de fuga, tentou render outro casal em um Volkswagen Gol.

Com o local cercado pelas autoridades, o suspeito abandonou o veículo, deitou-se no chão e finalmente se rendeu. O bandido acabou com um ferimento de raspão no pescoço.

Após o desfecho da ocorrência, o Tivoli Shopping emitiu uma nota informando que o caso foi resolvido com a ajuda da Polícia Militar e que não houve feridos, garantindo que o estabelecimento funcionará normalmente. Já a Vivara, alvo do assalto, também emitiu uma nota esclarecendo que registrou a ocorrência e está colaborando com as autoridades para a condução do caso, reforçando o compromisso com a segurança de todos os envolvidos.