Carro de cliente é atingido por tiros no Tivoli Shopping

Neste sábado(5), uma cliente do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, passou por momentos de terror quando seu carro foi atingido por dois tiros durante um assalto à loja Vivara. O incidente, que foi registrado em vídeo obtido pelo Portal de Americana , mostra a cliente exibindo os furos provocados pelos disparos em seu veículo, no estacionamento do shopping.

O roubo foi marcado por intensa ação criminosa, envolvendo pelo menos dois bandidos, que acabaram sendo presos após uma troca de tiros com a Polícia Militar. O caos se instaurou no interior do shopping, resultando em momentos de correria e pânico, levando pelo menos três lojas a fecharem as portas por medida de segurança.

As equipes do 19º BPM/I atuaram para atender a ocorrência, e o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) também prestou apoio no caso.

A Polícia Civil está conduzindo as investigações para identificar os responsáveis pelo assalto e esclarecer as circunstâncias que levaram ao ocorrido. Com a prisão dos dois suspeitos, a expectativa é que mais detalhes sobre o caso sejam revelados nas próximas horas.

