Lucas Leoncine ouve demandas de moradores do bairro Vila Rodrigues

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) visitou na segunda-feira (15) a região da Vila Rodrigues para conversar com moradores e ouvir as demandas da população. Dentre as principais solicitações dos cidadãos estão a condição do asfalto e os vazamentos de água que surgem com frequência em diversas ruas do bairro.

“Durante a visita, constatamos que existem muitos vazamentos, sendo que anotamos pelo menos cinco locais diferentes. Por conta dos vazamentos, o estado do asfalto é bastante crítico. Entendo que será necessária a manutenção da rede de distribuição de água antes de qualquer serviço no asfalto. Do contrário, o problema não será sanado”, comentou Leoncine.

O parlamentar informou aos moradores que irá protocolar indicações na secretaria da Câmara e agendar reuniões com o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos para solicitar que sejam feitas as obras visando a solução do problema. “Iremos indicar e cobrar do Poder Executivo as manutenções necessárias para que a população seja atendida nas demandas do bairro”, concluiu.