Lucas Leoncine vistoria obras de recapeamento da Avenida da Saudade

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) vistoriou na manhã desta quinta-feira (09) as obras de recapeamento da Avenida da Saudade, que passará por reforma em toda sua extensão.

O recapeamento faz parte de recursos intermediados junto ao Governo do Estado de São Paulo e complementará as obras iniciadas desde a entrada da cidade de Americana, na Avenida Antônio Pinto Duarte.

No momento, está em execução a fresagem do asfalto antigo para posteriormente serem colocadas a nova camada asfáltica e as sinalizações. Segundo os responsáveis, apesar das chuvas, as obras estão dentro do cronograma.

“Mais uma importante avenida sendo recapeada na cidade, completando a melhoria desde a entrada da Avenida Antônio Pinto Duarte. Aos poucos vamos vendo as mudanças acontecendo em Americana. Estamos acompanhando e fiscalizando” destacou o vereador Leoncine.

