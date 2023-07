Mamata: Com a família toda na política, Rafael Macris critica nomeação de Jean Wyllys

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com a família toda envolvida na política, o ex-vereador de Americana, Rafael Macris(PSDB), usou as redes sociais nesta sexta-feira(14), para criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela contratação de Jean Wyllys.

Rafael, que faz parte de uma família com forte presença na política, sendo filho do ex-Deputado Federal Vanderlei Macris e irmão do ex-Deputado Estadual Cauê Macris, ambos do PSDB, compartilhou uma postagem em que descreveu a contratação como “mamata”. Segundo ele, Wyllys “ganhará um carguinho”.

Uma das internautas lembrou sobre a família de Rafael. “A política de cargos é bem comum, inclusive no PSDB e na família Macris, não acha, Rafael?”, questionou.

De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, Jean Wyllys será nomeado para um cargo na Secretaria de Comunicação Social (Secom), órgão vinculado à Presidência da República. Ele assumirá a função de assessor na área de planejamento de comunicação da pasta.

Rafael Macris está atualmente empenhado em promover sua imagem por meio do Movimento Brasil Livre (MBL), visando a possibilidade de concorrer a um cargo político em 2024. Há expectativas de que ele se candidate a vice-prefeito ou tente novamente se eleger vereador.