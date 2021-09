Maria Giovana assume vice-presidência do PDT

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A sanitarista e ex-vereadora de Americana Maria Giovana Fortunado foi anunciada oficialmente na manhã desta terça-feira(28), como vice-presidente estadual do PDT (Partido Democrático Trabalhista).

A função dela, segundo o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, será a coordenação política e institucional do PDT em todo o Estado de São Paulo. Na ocasião, ambos anunciaram o retorno do ex-vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, ao partido.

Lupi afirmou que Maria Giovana deve ser candidata a deputada federal pelo PDT nas eleições do ano que vem, contudo, nada impede voos maiores. “Acredito que a candidatura dela a deputada federal é coerente, mas se precisarmos alça-la a voos maiores e ela aceitar, está muito bem preparada”, explicou ele.