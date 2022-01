Meche e Corá posam juntos e falam em ‘união’ por Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores conhecidos como ‘bolsonaristas’ Marschelo Meche(PSL), de Americana e Felipe Corá (Patriotas), de Santa Bárbara d’Oeste, voltaram a aparecer juntos em publicações nas redes sociais.

Em um post na tarde desta sexta-feira(14), Marschelo compartilhou uma foto ao lado do colega, segurando uma bandeira com a foto do presidente Jair Bolsonaro(PL). Na legenda, o vereador disse que é ‘momento de união’.

“Agora o momento é de união, Meche e Corá, vereadores bolsonaristas de Americana e Santa Bárbara D’Oeste juntos, pelo Brasil e pela reeleição do nosso presidente”, compartilhou o parlamentar americanense.

AMIGOS ANTIGOS

A dupla já figurou junto no cenário politico da região. Em 2020, no início da pandemia, os dois encabeçaram as carreatas contra o fechamento do comércio e o isolamento social.