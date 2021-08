Meche pede ações de conscientização contra violência obstétrica

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação cobrando ações e políticas públicas de conscientização sobre a violência obstétrica na rede municipal de saúde e seus prestadores de serviço.

No documento, o parlamentar cita que na audiência pública realizada pela Câmara no dia 18 de agosto sobre violência contra a mulher o tema foi abordado por diversos participantes. Meche comenta que o assunto possui pouca visibilidade no Brasil, considerando que as pesquisas revelam que uma a cada quatro brasileiras já foi vítima de violência obstétrica.

“Precisamos dar visibilidade diante da omissão do poder público em viabilizar políticas públicas para humanização no atendimento pré-natal, parto ou puerpério. As pesquisas indicam taxas muito altas da ocorrência desse tipo de violência. Cabe ao estado formular medidas de combate, ações de conscientização e levantamento de dados atualizados, e que as ações tenham efeito prático nas unidades públicas e privadas de saúde”, comenta.

No documento, Meche indica ao Poder Executivo a realização de ações e, em especial, a formulação de políticas públicas que visem a conscientização sobre a violência obstétrica na rede municipal de saúde e para seus prestadores de serviço da rede privada e instituições conveniadas.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de quinta-feira (26) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.