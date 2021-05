Menina de quatro anos é estuprada durante confraternização no Jd. da Paz

Foto: Will Moreira/PA

Foto: Will Moreira/PA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana atendeu neste domingo(9), um caso de suspeita de estupro de vulnerável, no bairro Jardim da Paz, em Americana.

A guarda foi solicitada no Hospital Municipal , onde a criança foi atendida. De acordo com o relato da mãe, durante uma confraternização na Rua da Felicidade, a mãe notou a ausência da criança.

Ao entrar em sua residência, a menina estava com dores no órgão genital e marcas na coxa, além de sangue no rosto. Ao ser questionada pela mãe, a criança disse que um urso teria passado a mão em sua genitália.

A mãe encaminhou a menina para o HM, onde acionou a guarda. O Conselho Tutelar de Americana também foi acionado e após ouvir a mãe, o caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária. Ainda não há informações sobre quem possa ter cometido o abuso contra a menina.