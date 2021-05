Morador de Santa Bárbara morre afogado em cachoeira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Alex Elton Zambannini, de 42 anos, morador de Santa Bárbara ’Oeste, morreu afogado na cachoeira dos “Dourados”, que fica no municípios de Nuporanga, na região de Franca.

De acordo com o registro policial, Alex foi até a cachoeira na última quarta-feira(5), com um grupo de amigos. Ao pular no local ele não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros da cidade realizou buscas e Alex foi encontrado no sábado (8). O corpo já estava em avançado estado de putrefação e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.