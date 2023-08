Ministro do governo Lula estará em Americana neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Ministro das Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha, estará em Americana neste sábado, dia 2, para participar da emocionante inauguração da nova sede do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar – 192. O evento marca mais um passo significativo na melhoria dos serviços de saúde e atendimento de emergência na região.

Padilha, uma figura proeminente na administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estará no evento a partir das 9h. O investimento para a renovação do espaço foi proveniente de verbas de emendas parlamentares, as quais foram disponibilizadas quando Padilha ainda exercia seu mandato como deputado. Os recursos destinados somam o valor de R$ 249.077,00. Adicionalmente, o município de Americana contribuiu com uma contrapartida financeira no montante de R$ 391.565,80.

Dentre as intervenções realizadas estão a construção de um muro ao redor do edifício, a revisão do telhado e da rede elétrica, a substituição do piso e dos revestimentos, bem como a renovação das portas, tomadas e luminárias. A reformulação da rede hidráulica e a instalação de aparelhos de ar-condicionado também foram incorporadas ao projeto.

O espaço interno e externo foi revitalizado por meio de uma nova pintura, proporcionando um ambiente mais acolhedor para pacientes e profissionais de saúde. Além disso, foi construído um dispositivo especialmente destinado à lavagem das ambulâncias, contribuindo para a manutenção adequada dos veículos de atendimento. A pavimentação da área externa em frente à fachada do imóvel e a implementação de uma identificação visual interna e externa completam as melhorias realizadas.