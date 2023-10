Moradora de Americana é condenada por atos golpistas em Brasília

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O STF (Supremo Tribunal Federal) emitiu uma condenação nesta terça-feira(18), referente à participação nos atos golpistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro. A condenada é Edineia Paes da Silva dos Santos, uma faxineira de 38 anos e moradora de Americana. A pena ainda não foi definida.

Em uma decisão que dividiu opiniões, seis dos 11 ministros do STF votaram pela condenação de Edineia, com base em acusações de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado.

O ministro Alexandre de Moraes, que atuou como relator do processo, votou a favor da condenação, recomendando uma pena de 17 anos de prisão. Seu voto foi acompanhado integralmente pelos ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Fux.

“Verifica-se vários vídeos no interior do celular apreendido com a acusada de nítida intenção golpista e de evidente preparação para os atos antidemocráticos”, afirmou Moraes.

No entanto, os ministros Cristiano Zanin e Luiz Edson Fachin também apoiaram a condenação, mas com algumas ressalvas em seus votos. Por outro lado, os ministros Luís Roberto Barroso, Nunes Marques e André Mendonça se posicionaram contra o voto de Moraes, demonstrando a complexidade e as divergências que envolvem o caso de Edineia Paes da Silva dos Santos.