Americana terá mutirão de exames Papanicolau no próximo sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Como parte da campanha Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama, a Secretaria de Saúde de Americana realiza no próximo sábado (21) um mutirão para realização de exame citopatológico (Papanicolau), técnica utilizada para o rastreamento do câncer de colo uterino. A coleta será feita, das 8h às 16h, nas unidades básicas de saúde dos bairros Vila Mathiensen, Parque Gramado, Jardim Boer, Antônio Zanaga, São Vito, Praia Azul e Jardim Ipiranga.

As mulheres devem comparecer às unidades munidas de documento com foto, comprovante de endereço e cartão SUS. Além dos exames, também serão oferecidos serviços na área da saúde bucal, colocação e retirada de DIU (Dispositivo Intrauterino) e pedidos de mamografia.

Os exames serão processados pelo Laboratório Caprilab, que ofereceu os serviços à campanha sem custos à rede municipal de saúde. Os resultados devem ser obtidos num prazo de 15 dias.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, esclarece que não se trata apenas de ofertar exames, mas que o mutirão é uma forma de intensificar o cuidado, de forma extensiva, à saúde da mulher.

“Nós colocamos à disposição várias equipes de profissionais que vão atuar no sábado, além das parcerias firmadas com outras instituições. Será um momento para ampliarmos ainda mais a oferta do cuidado com a saúde da mulher, tendo como foco também o planejamento familiar”, diz o secretário.

Além dos exames Papanicolau, que será por livre demanda, a Secretaria de Saúde também vai promover uma ação no Núcleo de Especialidades, destinada à colocação e retirada de DIU (Dispositivo Intrauterino). Nesse caso, serão atendidas, prioritariamente, as mulheres que já estão na fila de espera para realizar os procedimentos e que serão convocadas pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, explica que embora a prioridade em relação ao DIU seja atender a fila de espera, na eventualidade do comparecimento espontâneo de mulheres que desejam realizar o procedimento, o Núcleo de Especialidades vai trabalhar na perspectiva de atender a todas.

“As equipes vão dar prioridade às mulheres que estão na fila de espera, porém todas que estiverem dispostas a este procedimento, mesmo não estando na fila, serão atendidas. Se não houver capacidade para o procedimento no sábado, elas serão acolhidas, orientadas e encaminhadas para o agendamento”, afirma.

Direitos das mulheres

Paralelamente ao exame Papanicolau, as unidades envolvidas na ação também darão apoio às mulheres, com orientações sobre seus direitos, tipos de violência, programas sociais de todas as esferas de Governo e informações gerais sobre a rede de atendimento às mulheres no município.

Também haverá orientação sobre planejamento familiar e se houver interesse, os profissionais farão encaminhamento para realização de laqueadura.

O mutirão terá o apoio da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos, do Núcleo de Prevenção das Violências, setor ligado à Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), do setor de saúde bucal, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), do laboratório Caprilab e subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Americana.

Na área da saúde bucal, as equipes do setor vão realizar avaliação odontológica e encaminhamento para especialidades, caso necessário. Os pedidos de mamografia serão feitos pelo profissional enfermeiro das unidades básicas de saúde que estarão participando da ação.