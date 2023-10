Prefeito Chico inaugura campo de futebol society do Jardim Alvorada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli inaugurou nesta segunda-feira (16) o novo campo de futebol society do Jardim Alvorada, instalado na Praça Jorge Arbix, na entrada principal do bairro. O equipamento entregue à população faz parte de uma série de construções e reformas nos espaços esportivos de Americana.

O local conta com gramado sintético, alambrados, rede superior e iluminação artificial. A obra foi intermediada pelo vereador Léo da Padaria, através de emenda parlamentar de R$ 280.000 do deputado estadual Marcos Damásio, com uma contrapartida de R$ 102.534,70 da Prefeitura. A tramitação dos documentos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Mais um espaço esportivo que temos o privilégio de entregar aos americanenses. Um lindo campo de futebol society que vem para movimentar ainda mais a praça do Jardim Alvorada, incentivando o esporte e o lazer entre toda a comunidade da região. Tenho certeza que será muito bem utilizado”, celebrou Chico.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do deputado estadual Marcos Damásio, do secretário de Esportes, Marcio Leal, do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, do vereador Léo da Padaria e dos secretários de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, e de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.

“Agradecemos ao vereador Léo e ao deputado Marcos pelo empenho em trazer este campo de primeira qualidade para nossa cidade. Que os moradores da região possam desfrutar de muitos momentos de diversão por aqui”, comentou Odir.

“O Jardim Alvorada ganha um campo society novinho e em perfeitas condições para a prática do esporte. Um grande benefício para a comunidade, promovendo lazer, saúde e bem-estar”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

“Tenho um respeito muito grande pela história de Americana e pelo que a cidade representa no Estado de São Paulo. Eu estive aqui na época da pandemia, percorremos o bairro e paramos nesta praça. É um espaço importante de lazer e entretenimento, de encontro para as famílias. Assumi essa melhoria como um compromisso após o pedido do vereador Léo da Padaria”, relembrou o deputado Marcos Damásio.

“A palavra que resume esse momento é gratidão. Quando cheguei com minha família aqui no Jardim Alvorada eu brinquei nesse campo ainda criança. Fazer algo aqui era um sonho. Enquanto pudermos trabalhar pelas pessoas na condição de integrantes do poder público nós temos a missão de fazer isso”, completou o vereador Léo da Padaria.