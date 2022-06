Moradores em situação de rua são vacinados em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, realizou neste sábado (25) uma ação para vacinar moradores em situação de rua contra a Covid-19 e a gripe. A vacinação ocorreu no espaço Vinde à Luz, no bairro Praia Azul e também na Casa de Passagem Obra de Imaculada, na região central da cidade.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, foram aplicadas 60 doses, sendo 33 contra a gripe e 27 contra a Covid-19, das quais duas aplicações da primeira dose, uma de dose única, 13 da terceira dose e 11 da quarta dose.