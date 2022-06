Morre o diretor do Fórum de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu neste sábado (25), do juiz Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, diretor do fórum de Americana e titular da 4ª Vara Cível da comarca de Americana. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“A Presidência e todo o Judiciário paulista se irmanam aos familiares, amigos e colegas de trabalho do magistrado neste momento de luto”, disse o TJ em uma nota de pesar.

Nascido na cidade de Itapira (SP) em 1969, Gilberto Vasconcelos Pereira Neto bacharelou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, turma de 1992. Ingressou na Magistratura em 2004, nomeado juiz substituto da 32ª Circunscrição Judiciária, com sede em Bauru. Ao longo de sua carreira judicou nas comarcas de Mogi Mirim, Araraquara, Sorocaba, Sumaré, Itaquaquecetuba e Americana.