Moraes quer condenação de 17 anos de prisão para moradora de Americana presa nos atos de 8/1

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu seu voto pela condenação da manifestante Edineia Paes da Silva dos Santos, residente em Americana, a uma pena de 17 anos de prisão. O caso em questão envolve os eventos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, quando Edineia foi presa em flagrante no interior do Palácio do Planalto.

A decisão de Moraes se baseou em evidências apresentadas durante o julgamento, incluindo um áudio encontrado no celular de Edineia, no qual uma voz feminina emocionada proclamava: “Nós conseguimos gente! Nós conseguimos! É nosso!!! O poder emana do povo! Nós já entramos. Nós já invadimos tudo. Já conseguimos com a graça de Deus! Deus é fiel”. Além disso, um vídeo mostrando a manifestante em frente ao Quartel-General do Exército, onde afirmava que “vão entupir Brasília” e declarava que o “Brasil é nosso”, também foi apresentado como prova.

Durante o julgamento, Edineia alegou que sua presença no acampamento em frente ao QG do Exército e na Praça dos Três Poderes tinha como objetivo “manifestar pela democracia e expor mais transparência acerca das urnas eletrônicas”, negando qualquer participação ou autoria nos delitos ocorridos no dia 8 de janeiro. Ela argumentou que, naquela data, participou de uma “caminhada em favor do país”.

As ações penais relacionadas ao caso estão sendo analisadas pela Corte no Plenário virtual do STF e têm previsão para serem concluídas no próximo dia 16 de outubro. Durante esse período, os demais ministros do STF têm a oportunidade de depositar seus votos, solicitar mais tempo para analisar os casos e até mesmo optar por levar os julgamentos para o plenário físico do tribunal, conforme ocorreu com ações penais relacionadas à intentona golpista, conduzidas pelo ministro André Mendonça.