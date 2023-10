UPA São José realiza mais de 40 mil atendimentos em seis meses

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, inaugurada em março, completou seis meses de funcionamento em setembro com 40.303 atendimentos registrados. Entre eles, exames laboratoriais, de raio-X, eletrocardiogramas, medicações, consultas, sondas, curativos, entre outros.

A unidade contabilizou 1.122 atendimentos em março (a inauguração ocorreu no dia 25 daquele mês), 5.737 em abril, 7.096 em maio, 6.483 em junho, 6.109 em julho, 6.925 em agosto e 6.831 em setembro.

Por meio de avaliações verificadas pelo SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), além da qualidade do atendimento, os usuários enaltecem a limpeza, a educação dos funcionários, o profissionalismo da equipe, a presteza no fornecimento de informações e o zelo com os pacientes.

Os comentários também são recebidos pela Ouvidoria da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), que administra a unidade por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

“A UPA oferece um atendimento de qualidade, humanizado, focado no acolhimento dos pacientes e no bem-estar dos nossos colaboradores. Valorizamos as pessoas e isso, sem dúvida, se reflete na gratidão dos pacientes”, avalia Janine Teles, coordenadora da UPA São José.

“É uma satisfação imensa ver que a população reconhece a excelência do atendimento prestado pela equipe de profissionais da UPA São José. Os elogios são prova de que estamos oferecendo um atendimento digno, acolhedor e humanizado”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A UPA São José está localizada na Avenida Cillos, nº 2.222.