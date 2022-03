Morre o ex-secretário de Educação Milton Ortolan

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu nesta segunda-feira(7), o americanense Milton Elias Ortolan, de 73 anos, devido a complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital São Francisco.

Nascido em 28 de fevereiro de 1949, Milton Ortolan exerceu ainda outros cargos no Poder Público Municipal, e também nas esferas estadual e federal. A Prefeitura de Americana irá decretar luto oficial de três dias, que será publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (9).

Em nota, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, expressou profundo pesar pelo falecimento do ex-secretário municipal de Educação.

“Hoje é um dia triste para Americana. Perdemos uma pessoa que trabalhou muito por nossa cidade, um profissional competente, um grande amigo. Realizamos diversos trabalhos juntos, uma trajetória de parceria. Fica seu legado dos relevantes serviços prestados à população americanense. Meu mais profundo sentimento de pesar aos familiares e amigos. Que ele descanse em paz e que Deus o receba no caminho da luz”, disse o prefeito.