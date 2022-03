Motorista perde o controle, acerta poste e capota o carro nas ‘três pistas’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma motorista perdeu o controle de um carro modelo corsa azul e capotou na Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana, na noite desta segunda-feira(7).

De acordo com testemunhas, a motorista seguida nas faixa central da ‘três pistas’ no sentido portal, quando perdeu o controle do veículo, atingiu um poste de iluminação e capotou por diversas vezes até parar na outra faixa da avenida.



Populares ajudaram a vítima a sair do veículo. Ela teve ferimentos leves e ficou em estado de choque após o acidente. Até o momento da publicação a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros não tinham chegado ao local.