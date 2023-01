Morre Odair Berranteiro, ícone da Festa do Peão de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu neste domingo(15), aos 48 anos, Odair José Felicio, o Odair Berranteiro.

Ícone da Festa do Peão de Americana, Odair era ligado à família que cuida do Clube dos Cavaleiros e organiza o tradicional evento da cidade.

Era filho de Nelson Felicio e de Geny de Sandre Felicio. O velório será realizado a partir das 9h deste domingo no Velório Araújo-Orsola, mas n Santa Bárbara d’Oeste. O sepultamento acontece as 15:30 no Cemitério Parque Gramado, em Americana

A causa da morte não foi divulgada.