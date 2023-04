Motociclista fica ferida em acidente na Rodovia Luiz de Queiroz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta tarde de terça-feira (11) por volta das 14h, o Corpo de Bombeiros de Americana foi chamado para atender uma ocorrência na Rodovia Luiz de Queiroz SP-304, no Km 133, sentido Rodovia Anhanguera.

Ao chegar no local, os bombeiros se depararam com a queda de uma motocicleta. Felizmente, a vítima sofreu apenas ferimentos leves, estava consciente e orientada.



Os bombeiros prestaram os primeiros socorros no local e a vítima foi transportada para o Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara. As causas do acidente não foram divulgadas.

