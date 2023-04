Aluno envia foto com arma e ameaça colegas em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um adolescente que estuda do Ensino Médio do Instituto Educacional de Americana enviou uma foto com uma arma no grupo dos alunos na manhã desta terça-feira(11).

De acordo com informações obtidas pelo Portal de Americana, o aluno enviou a foto em resposta ao possível ataque do dia 20 de abril.



A imagem foi considerada como uma ameaça.

Em entrevista exclusiva ao Portal, a mãe do aluno disse que foi uma brincadeira inocente do filho, que apenas postou uma foto em um grupo de WhatsApp com uma arma de brinquedo e não ameacou nenhum colega. Ele não portava nenhum tipo de arma na escola, segundo a genitora.

“É um aluno normal, nunca ameacou ninguem na escola e é uma pessoa de bem”, disse a mãe.

O colégio divulgou a seguinte nota:

A Direção do Instituto tomou conhecimento na data de hoje que um aluno do Ensino Médio enviou uma foto durante a madrugada que foi tirada fora das dependências do Colégio e enviada para grupo de alunos pelo Whatsapp .

Tomamos todas as providências junto aos pais do aluno e órgãos competentes. Reafirmamos que não houve nenhuma ameaça a alunos e/ou funcionários do Instituto.

Matéria alterada as 17h30 após posicionamentos.

