Chico Sardelli anuncia seguranças armados nas escolas de Americana

A segurança nas escolas municipais de Americana, vai ganhar um reforço importante. Na tarde desta terça-feira (11), a prefeitura anunciou que irá contratar seguranças armados para atuar nas unidades de ensino.

O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli, que afirmou que a medida visa garantir a segurança dos alunos e funcionários das escolas. “Estamos investindo na segurança para que os nossos estudantes possam ter um ambiente tranquilo e seguro para aprender”, disse o prefeito.

