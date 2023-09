Motociclista morre após acidente na Estrada Ivo Macris

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um acidente de trânsito vitimou um homem em Americana na noite de sábado(3). O incidente ocorreu por volta das 19h50 na Estrada Ivo Macris, no KM 5,4, próximo à rotatória. A vítima, identificada como Raimundo José De Lima, deu entrada no hospital da cidade de Paulínia após o acidente, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Americana, as equipes estavam em patrulhamento quando foram acionadas via controle para se deslocarem até o local do acidente. Testemunhas informaram que momentos antes, uma motocicleta havia se envolvido em um acidente e que o condutor estava caído ao solo, aparentemente desacordado.

Ao chegarem ao local, as equipes não encontraram a vítima, pois ela já havia sido socorrida por uma unidade de resgate até o hospital de Paulínia. A equipe da viatura imediatamente se dirigiu ao hospital para obter informações sobre o estado de saúde da vítima. O médico responsável pelo atendimento informou que Raimundo José De Lima deu entrada no hospital com parada cardiorrespiratória e não resistiu, vindo a óbito.

Diante dos fatos, as autoridades acionaram o serviço de perícia para investigar as circunstâncias do acidente, uma vez que a motocicleta envolvida ainda estava no local. A motocicleta, uma Honda NXR 150 Bros de cor preta, ano 2014, com placa de Paulínia, foi entregue aos parentes da vítima.

O caso foi registrado no Plantão de Polícia de Americana pela equipe da Guarda Municipal.