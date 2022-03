Motociclista morre em acidente no Jardim Terramérica

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um motociclista de 32 anos morreu na manhã desta quinta-feira(24), após se envolver em um acidente com um carro HB20 na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no Jardim Terrramérica, em Americana,

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na chegada da corporação ao local foi constatado que a vítima Mario Celso de Carvalho Procópio estava no solo com politrauma em estado grave.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Mario não resistiu e faleceu. Ele deixa esposa e um filho.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.