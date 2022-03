Macris e Chico vistoriam obras da Unidade de Tratamento ao Câncer da região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado federal Vanderlei Macris e o prefeito Chico Sardelli vistoriaram na manhã desta quinta-feira, 24, as obras de instalação da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), no prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Também participaram da visita a diretora da DRS-7, Mirella Povinelli, o diretor estadual de saúde, Thiago Guimarães, o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho, o vice-prefeito Odir Demarchi, o presidente da Câmara, Thiago Martins, e os vereadores Lucas Leoncini, Fernando da Farmácia.

A Unacon conta com investimentos de R$ 5 milhões intermediados pelo deputado Vanderlei Macris e atenderá também Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

O atendimento de oncologia na região beneficia pacientes que precisam se deslocar até 400 quilômetros para realizar tratamento, trazendo o serviço mais próximo de casa, com mais conforto e dignidade.

As autoridades também visitaram a ala 1 do Hospital Municipal, que abrigará o pós-operatório das cirurgias eletivas da Unacon e foi reformulada com emenda do deputado Vanderlei Macris no valor de R$ 250 mil.

“Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida pública. A saúde sempre foi prioridade, e ver esta obra que trará dignidade de atendimento para pacientes com câncer aqui da nossa região, com atendimento perto de casa, é uma grande satisfação”, disse Macris.

E completou. “Além disso, poder ver os avanços na ala 1, com o novo pós-operatório da oncologia, é mais um motivo de alegria que coroa e completa todo este trabalho em favor da população”.

A Unacon terá oito poltronas para quimioterapia e dois leitos para infusão, cirurgias oncológicas nas especialidades de mastologia, ginecologia, urologia, aparelho digestivo além de ambulatório, suporte diagnóstico e toda estrutura necessária para tratamento dos pacientes oncológicos. A estimativa é de que sejam realizados 5.300 procedimentos e 650 cirurgias, anualmente, cumprindo dessa forma os parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde.

A previsão de inauguração, segundo secretário Danilo Carvalho, é de 40 a 50 dias.