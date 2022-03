Trecho da Avenida Paulista terá mudança de sentido

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana vai alterar, a partir desta sexta-feira (25), o sentido de direção no trecho da Avenida Paulista. De acordo com a Unidade, a mudança ocorrerá no trecho que compreende a Avenida Bandeirantes e a Rua José Bonifácio, sentido bairro-centro.

O motorista que estiver na Rua José Bonifácio poderá virar à esquerda para acessar a Avenida Bandeirantes, mas, mesmo com a mudança, o motorista que desce da Avenida Paulista terá que fazer o retorno pela Praça Vicente Fávero,

O objetivo, segundo o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol, é melhorar o fluxo de veículos naquela região e promover a mobilidade urbana.

A equipe da Utransv está executando a sinalização de solo no local para a orientação dos motoristas.