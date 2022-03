Anitta se torna a 1ª brasileira no topo do Spotify Global

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Anitta fez história na música brasileira e alcançou nesta sexta-feira(25), a 1ª colocação no Top 50 do Spotify Global com o hit “Envolver”. Essa é a primeira vez que uma artista do Brasil chega a essa posição.

A música se tornou a mais ouvida no mundo nas últimas 24 horas, com 6,3 milhões de reproduções na plataforma de streaming,

Anitta é também a primeira cantora latina a realizar esse feito, ultrapassando Karol G e Kali Uchis que conseguiram chegar ao Top 2.