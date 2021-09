Motorista perde o controle após pneu estourar na Rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um motorista perdeu o controle de um caminhão na tarde desta terça-feira(28), na Rodovia Anhanguera, no trecho de Americana.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o pneu do caminhão carregado com produtos de hortifruti estourou e o motorista perdeu o controle do veículo.

Aa três faixas da via foram interditadas para o atendimento médico do motorista que teve ferimentos leves. Com o apoio das equipes do policiamento rodoviário, a faixa 01 foi liberada. As demais permaneceram interditadas.

A concessionária CCR AutoBan está no local para remover o caminhão. O trânsito segue lento.