Motoristas foram notificados antes do início do funcionamento dos radares

Foto: Will Moreira

Motoristas de Americana foram notificados pela setor de multas da Prefeitura de Americana por um passagem acima da velocidade antes do início oficial do funcionamento dos novos radares da cidade.

Conforme o Portal de Americana mostrou, os 10 novos equipamentos entraram em operação no dia 2 de março, porém um dos motoristas que site teve acesso ao caso, foi notificado duas vezes por excesso de velocidade nos dias 16 e 20 de fevereiro.

As duas notificações foram emitidas com informações dos radares da Avenida Unitika. Neste local, a instalação ocorreu no dia 1º de fevereiro.

De acordo com a prefeitura, os proprietários dos veículos foram notificados, mas não serão multados.

“Os motoristas não precisarão tomar nenhuma providência, pois não serão penalizados e receberão uma carta da empresa responsável pelos radares em Americana esclarecendo o caso”, informou o executivo em nota.

Questionada pelo Portal sobre a quantidade de notificações realizadas antes do período oficial, a prefeitura se limitou a dizer que o número está sendo levantado pela empresa.

O caso foi questionado pelo vereador Silvio Dourado(PL) que enviou um requerimento à prefeitura cobrando explicações.



Os novos pontos de radares estarão localizados nas seguintes vias:

– Avenida Maranhão (Próximo ao Condomínio Nova Praia – Dois Sentidos)

– Avenida Unitika – (Dois Sentidos)

– Estrada Municipal Ivo Macris, 1080 (Dois Sentidos)

– Avenida Brasil, 1910

– Avenida Raphael Vitta (Próximo ao Civi – Dois Sentidos)

