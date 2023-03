Novos radares de Americana começam a multar nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana informou que os novos radares fixos localizados em oito pontos da cidade entram em operação nesta quinta-feira (2).

Segundo a Utransv – Unidade de Transportes e Sistema Viário, além do registro de velocidade, os novos equipamentos estão interligados com as câmeras da Muralha Digital, sistema de monitoramento da Guarda Municipal de Americana (Gama).

Os radares, com velocidade máxima permitida de 50 km/h, realizarão a fiscalização eletrônica registrando as infrações de excesso de velocidade, com exceção na Estrada Ivo Macris, que autuará apenas caminhões acima de três eixos.

Os novos pontos de radares estão localizados nas seguintes vias:

– Avenida Maranhão (Bairro Praia Azul – Dois Sentidos)

– Avenida Unitika – (Jardim Helena – Dois Sentidos)

– Estrada Municipal Ivo Macris, 1080 (Dois Sentidos)

– Avenida Brasil, 1910 (Jardim Santo Antônio)

– Avenida Raphael Vitta (Centro – Dois Sentidos)

– Avenida Nicolau João Abdalla (Salto Grande – Dois Sentidos)

– Avenida Abdo Najar (Dois Sentidos – Vila Santa Catarina)

– Avenida Padre Osvaldo Vieira de Andrade (Dois Sentidos – Terra América)

A empresa Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia, responsável pela instalação dos aparelhos, realizou ao longo dos últimos 15 dias a homologação dos dispositivos junto ao órgão responsável, em conformidade com a Portaria INMETRO nº 158, de 31 de março de 2022, que certificou os novos radares para uso.

