Programa Futuro Certo oferece curso gratuito de assistente financeiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Programa Futuro Certo, uma iniciativa das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, abre inscrições para o curso gratuito de assistente financeiro.

As inscrições podem ser realizadas na sede do Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), de 22 a 31 de março, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h e das 13 às 16 horas.

As aulas serão ministradas no Senac, de segunda a sexta, das 13h30 às 17h30. Os interessados devem preencher alguns requisitos, como ter idade acima de 15 anos, estar cursando ou ter completado o ensino médio e ter renda de até dois salários mínimos por pessoa da família.

O Senac Americana fica na rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila São Pedro.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)