Móveis Menegatti anuncia fechamento de loja no centro de Americana

A Móveis Menegatti, estabelecida na Rua Doze de Novembro, no coração do Centro de Americana, revelou em suas redes sociais o encerramento de suas operações. Em uma publicação online, a loja informou aos seus clientes sobre o encerramento das atividades, mas tranquilizou-os ao prometer uma reabertura em novo local.

“Em breve estaremos fechando as portas da Móveis Menegatti, mas fiquem tranquilos, em breve estaremos com um novo nome e endereço. Estamos iniciando uma liquidação de estoque com descontos imperdíveis”, declarou a loja em sua postagem.

A empresa também assegurou que em breve serão divulgadas informações sobre o novo endereço e as novidades da futura loja.

O anúncio da Móveis Menegatti se insere em um contexto onde várias lojas têm encerrado suas atividades no centro da cidade. Empreendimentos como Red Surf, Glamour Joalheria, Têxil Abril e Bachega Calçados são exemplos recentes desse movimento, como reportado pelo Portal de Americana.