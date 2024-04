Colisão lateral causa capotamento na Rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um acidente envolvendo dois veículos resultou em colisão lateral e capotamento, causando transtorno no tráfego da Rodovia Anhanguera, na altura do km 120, nesta terça-feira(16).

Segundo relatos do condutor do veículo VW/Parati, o incidente ocorreu quando um veículo não identificado repentinamente invadiu sua faixa de rolamento, forçando-o a uma manobra evasiva. No entanto, a tentativa de desvio resultou na perda de controle do veículo, que capotou em seguida.

O veículo VW/Saveiro, que transitava pela faixa adjacente, acabou colidindo com a Parati e também capotou no local do acidente.

Ambos os veículos ficaram imobilizados na faixa de aceleração, exigindo intervenção da concessionária responsável pela via para a remoção dos mesmos.

O acidente resultou em lentidão no fluxo de veículos na região afetada. Ninguém se feriu.